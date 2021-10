Viera tras comisión investigadora de Turismo: "La política del ministerio de acá en adelante" será "la de comprar de acuerdo a la ley y al Tocaf"

El secretario de Estado compareció este martes ante la comisión investigadora de Turismo que estudia las compras en publicidad hechas por la cartera entre 2010 y julio de 2021.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, aseguró este martes que "la política del ministerio de acá en adelante" será "la de comprar de acuerdo a la ley y al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf)".

El secretario de Estado compareció ante la comisión investigadora de Turismo que estudia las compras en publicidad hechas por la cartera entre 2010 y julio de 2021. El día anterior fue convocado Martín Pérez Banchero, el exdirector nacional de Turismo, quien en agosto –en una entrevista con Búsqueda– fue el primero en denunciar las presuntas compras irregulares del exministro y actual diputado colorado Germán Cardoso, su correligionario. El dirigente de la Lista 15 reiteró ayer que pese a denunciar en la interna del partido la situación, el secretario general y expresidente Julio María Sanguinetti hizo caso omiso.

Sin embargo, Viera aseguró este martes que no estaba al tanto de la denuncia de Pérez Banchero antes de que acudiera a la prensa. "Yo no estoy enterado de solicitudes de ser atendido por los órganos del partido. De cualquier manera, me hubiera gustado que así hubiera ocurrido", dijo.

El ministro de Turismo también fue consultado sobre su conducción de los procesos de compra, en contraposición al supuesto manejo por fuera que hizo Cardoso, en consulta con dos asesores. "El ministerio que hoy dirijo, que tengo el honor de dirigir, está trabajando de acuerdo a lo que es el proceso administrativo, a lo que dictaminan las leyes y con su organigrama funcionando", afirmó.

"En este momento transcurren las decisiones y su trabajo a través de cada una de sus oficinas, de sus direcciones, (...) y no existe ningún tipo de coordinaciones por fuera", agregó.

"Cada ministro, cada jerarca arma su propio equipo y pone su propia impronta; que cesa automáticamente con el ministro, fundamentalmente lo que tiene que ver con los adscriptos, que son el equipo más íntimo. Obviamente estoy conformando mi equipo", dijo el ministro más adelante.

En cuanto a la vinculación con la agencia Young & Rubicam, que quedó en medio de una ida y vuelta de declaraciones por los alcances de su participación en la oferta de Kirma Services, Viera explicó que hay un contrato de por medio. Por lo tanto, la empresa seguirá trabajando tal como está acordado hasta marzo del año que viene. Entonces se deberá convocar a una licitación y ver si continúa o no sus servicios.

Por estas horas se evalúa la posibilidad de que los representantes de la agencia sean convocados a la comisión investigadora para que den explicaciones. "Van a tener la oportunidad de declararlo en la comisión. Obviamente que tiene todo el derecho a decir lo que entiende que es su verdad o la verdad. También entiendo que fue una respuesta a declaraciones del diputado Conrado Rodríguez”, que repitió lo dicho en comisión por Pérez Banchero, según el ministro de Turismo.

Por ahora se descarta contratar publicidad digital para la próxima temporada, por escasez de recursos y poco margen de tiempo. Además no se contempla trabajar con Kirma Services en el futuro cercano. “Acaba de renunciar a una oferta, no la siguió, quiere decir que no está interesado”, argumentó Viera, pero agregó que si la empresa hace una oferta, será evaluada como cualquier otra.

"Somos un país libre, jamás podemos negarnos a que alguien presente una propuesta, un proyecto", dijo.