Villar criticó a Raffo: "Fue aspirante a ser intendenta y hoy no representa a nadie"

“Si desde el discurso se quiere hacer oposición está bien, tienen todo el derecho, pero no dejar de rehenes a los montevideanos en dos temas que son fundamentales”, manifestó Villar en relación al saneamiento y la basura.

Graciela Villar, recientemente elegida como presidenta de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, se refirió este viernes en rueda de prensa al préstamo que la Intendencia de Montevideo solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y criticó a Laura Raffo, presidenta de la departamental de la capital del Partido Nacional, por sus reparos a esta iniciativa de la intendenta Carolina Cosse.

La excompañera de fórmula de Daniel Martínez planteó que la primera reacción de la coalición multicolor fue una “conferencia de prensa con una persona que fue aspirante a ser intendenta y hoy no representa a nadie”, en alusión a Raffo.

Villar dijo que, en cambio, ella preside hoy el Frente Amplio de Montevideo y está “respaldada” por 28.000 personas. “Tengo una autoridad”, añadió.

“Creo que ha habido un gesto de política menor en virtud de que dentro del proyecto del BID también se presentó un plan para el tema de la eliminación de residuos domiciliarios en una perspectiva de siglo XXI y no como lo estamos haciendo”, dijo.

“Si desde el discurso se quiere hacer oposición está bien, tienen todo el derecho, pero no dejar de rehenes a los montevideanos en dos temas que son fundamentales”, manifestó Villar en relación al saneamiento y la basura.

A fines de diciembre Cosse envió una carta a los ediles del Partido Nacional en la capital, en la que manifestó que aceptaba llevar adelante las obras planteadas por la oposición usando fondos propios. Esto se daba en el marco de la polémica entre el Frente Amplio y blancos y colorados por el préstamo que el BID dio a la Intendencia de Montevideo por US$ 70 millones.

¿Qué habían propuesto los blancos? Realizar obras de saneamiento y drenaje pluvial en tres barrios montevideanos. El costo de esto asciende a US$ 12,5 millones, de acuerdo a lo que afirma Cosse en esa carta.

El préstamo de este organismo está trancado, dado que el Frente Amplio no cuenta con la mayoría especial en la Junta Departamental para aprobarlo (tiene 18 adhesiones y precisa 21).

Tras esto, Raffo anunció que los ediles de su partido no habían resuelto una postura sobre la propuesta de Cosse para hacer obras de saneamiento con recursos municipales, sin tocar el préstamo del BID.

La economista blanca anunció que seguirían coordinando con los ediles multicolores, y aseguró: "No es que no nos interese la limpieza de Montevideo, nos parece muy relevante. Pero no a costa del saneamiento de la población más vulnerable".