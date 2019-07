Villar dijo que su reunión con Mujica circuló sobre “la afectividad”, “el compromiso” y “la disposición para apoyar y ayudar”

No hablaron ni de la fórmula ni del plenario; tampoco de los acuerdos políticos, pero sí sobre cómo revertir un escenario electoral difícil para el oficialismo.

“Somos actores políticos y constatamos la realidad. Sabemos que tenemos dificultades, pero también sabemos que apostamos a llegarle a ciudadanos y ciudadanas uruguayas, y estamos comprometidos todos a salir a dar esa pelea”, dijo Graciela Villar.

El expresidente Mujica dijo que la fórmula “es buena”, y destacó de Villar su “sólido discurso”. Sobre la carrera electoral, cree que será “reñida” y que el resultado es “una incertidumbre”.

“Hay mucha dispersión, hay mucha fragmentación, y hay un margen de gente todavía indecisa que es importante. Ahora también les voy a decir… A mí no se me cae el alma si perdemos”, dijo el ex presidente.

“No tenga ninguna duda que voy a estar al pie del cañón, pero mucho más todavía si perdemos”. ¿Y por qué? “Porque tengo experiencia. Y las organizaciones de izquierda cuando pierden se pican el ombligo, empiezan a joder con la autocrítica y todo eso. La autocrítica se hace cuatro o cinco años después, no se hace sobre caliente. Hay que juntar los pedazos y vamo arriba”, agregó Mujica.

El ex presidente dijo que días atrás, Carolina Cosse le comunicó a Lucía Topolansky el acuerdo con la lista 1001. También fue consultado sobre posibles alianzas de su sector político.

“Se está conversando mucho en estos días, se está conversando. El partido continúa. Y seguramente que van a haber otras alianzas”, sentenció Mujica.