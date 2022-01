Violaciones grupales son mayoritariamente cometidas por hombres jóvenes u adolescentes tardíos en Uruguay

El psicólogo forense Gustavo Álvarez explicó que, como en otras dinámicas grupales, uno de los integrantes asume el liderazgo. "Hay una suerte de anestesia emocional y de la moral de los individuos que participan en ese grupo", señaló.

El psicólogo forense Gustavo Álvarez aseguró que el patriarcado es un factor que incide en los casos de violación de mujeres por parte de hombres, pero hay que ampliar la visión y tener en cuenta otros factores. "No se puede tener una visión simplista", dijo, y explicó: "Si hacemos una reducción y simplificamos a que esa es la causa, técnicamente se debe discrepar".

En Uruguay, las violaciones grupales no son estadísticamente frecuentes. Estos delitos son mayoritariamente cometidos por adolescentes tardíos u hombres jóvenes, que someten a mujeres.

En casos de violación grupal como el denunciado en el Cordón, así como en otros delitos cometidos entre varias personas, opera un "factor predisponente" de los abusadores. "Es el sesgo con el cual nos fuimos conformando, fuimos aprendiendo a vivir, a decodificar el mundo, a mí mismo, al otro; cómo resuelvo las situaciones conflictivas, cuál es el lugar del más débil, cuál es mi lugar frente al lugar del más débil", apuntó.

Álvarez explicó que los violadores no buscan la satisfacción sexual en estos casos. "El ejercicio bizarro de la sexualidad no es la motivación principal. La motivación principal es el sometimiento del otro, el poder. Lo sexual es el vehículo para el sometimiento del otro, pero no es la motivación", apuntó.

El especialista explicó que el grupo "da la sensación de potencia e impunidad". Además, señaló que hay claras diferencias entre los delitos individuales y los grupales, ya que en los segundos "hay un sometimiento de la individualidad de los individuos a ese grupo y a los liderazgos que puede tener".

"Hay una suerte de anestesia emocional y de la moral de los individuos que participan en ese grupo. Es como que entregan los frenos inhibitorios que cada uno de nosotros tenemos, en ese grupo, a ese líder individual", sostuvo Álvarez.

"Hay un líder que lleva a un grupo, ese grupo es dominado y le da a su líder parte de su individualidad, y se terminan cometiendo conductas que individualmente no se cometerían".

Desde la psicología jurídica se busca determinar quién tuvo más peso dentro del grupo y cómo opera la subjetividad. "El peso ponderado se tiene que resolver desde la criminología forense, a partir de una pericia", indicó el director.

Es un factor de riesgo, por ejemplo, que el violador "no tenga ningún eco emocional" y "haya gozado frente al sometimiento" de la víctima.

"Si no marca subjetivamente, no hay posibilidad de cambio", dijo Álvarez.