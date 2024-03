Virólogo dijo que Uruguay puede evitar que el dengue se transforme en enfermedad endémica, pero advirtió que "la población debe actuar"

La situación que más preocupa es la de Salto, indicó y reafirmó que todo pasa por el combate al mosquito.

El virólogo Juan Cristina, dijo que Uruguay puede evitar que el dengue se transforme en una enfermedad endémica, pero para eso "la población debe actuar".

"En estos momentos tenemos alrededor de 200 casos. Todavía no estamos en una fase epidémica, depende del comportamiento de todos nosotros", expresó Cristina a Telemundo.

"En los últimos cuatro/cinco años los casos de dengue en la región se han más que triplicado. Si pensamos que nuestros hermanos argentinos 200.000 casos, pero hay unos 130.000 casos que son desde el comienzo de este año", agregó.

El especialista señaló que zonas del norte de Argentina ya están en situación endémica y Uruguay debe evitar que eso se traslade a nuestro territorio. La situación que más preocupa es la de Salto, indicó y reafirmó que todo pasa por el combate al mosquito.

"Salto está en un momento de preocupación por los casos autóctonos que están circulando y donde del otro lado del río hay una alerta epidemiológica importante. Lo único que tenemos para hacer en este momento es combatir el mosquito. Yo no voy a infectarme de dengue si no me pica un mosquito infectado", apuntó.

Sobre el mosquito, Cristina explicó que se trata de una especie "doméstica" y que por eso "es tan importante" tomar conciencia y evitar acumulación de agua donde pueda poner sus huevos. "Se ha adaptado a vivir en nuestras ciudades de manera muy efectiva y a vivir en nuestras casas", señaló.

En la diaria, las recomendaciones son usar repelente, y otros productos para alejarlo, además de prendas que cubran el cuerpo y mosquiteros.

El especialista hizo énfasis que ante síntomas como fiebre alta, dolor de huesos, dolor detrás de los oídos y sarpullido, se consulte al médico para que realice un análisis de sangre que permita el diagnóstico de la enfermedad y se evite además la automedicación.