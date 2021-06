Virólogo Mirazo considera que "no es momento" de viajar al exterior "por el contexto nacional" del Covid-19

El experto afirmó que en los principales destinos turísticos del país la variante Delta ya es dominante o está camino a serlo.

El virólogo Santiago Mirazo dijo este miércoles en Telemundo que "no es momento" de viajar al exterior, puesto que la variable Delta del coronavirus -detectada inicialmente en India- "puede cambiar el panorama".

"Con frontera cerrada y obligación de cuarentena para los que ingresaban, rápidamente podían detectarse los casos importados y aislarlos", afirmó el experto. "Si bien la eliminación de la cuarentena obligatoria para los visitantes o los que regresan con vacuna parece razonable", el virólogo opinó que "el panorama cambió desde que se tomó la medida".

Mirazo recomienda no viajar, pero "por el contexto nacional, no por el contexto mundial". Uruguay "no está ni cerca" de la salida de la pandemia, por lo que la entrada de la variante Delta podría "retrasar aún más la recuperación".

Además señaló que los principales destinos turísticos de los uruguayos ya tienen gran circulación de la variante. "En España hay estudios que sugieren que la variante Delta va a ser dominante en un mes y en Estados Unidos ya representa a la mitad de los casos detectados", expresó.

Además, en Argentina y Brasil ya hay casos reportados. El país norteño, por su frontera seca, "claramente es uno de los principales riesgos de entrada de la variante", dijo.

Por eso, pidió que quienes viajen maximicen los cuidados a la vuelta. "Los que se puedan encuarentenar, que lo hagan. Los que puedan limitar al mínimo los contagios, que lo hagan", expresó.

En cuanto a el efecto de la vacunación, Mirazo afirmó que "se empieza a ver". "El primer efecto que se vio fue en el personal de salud, y luego ese efecto se trasladó a la población general a través de la baja en los ingresos a CTI, sostenida en el tiempo durante más de 18 a 20 días y también una baja en la letalidad", expresó.

El virólogo consideró sin embargo que "estamos lejos de la recuperación", ya que continuamos "en una zona de altísima transmisión comunitaria". "Hay señales alentadoras, pero la situación sigue siendo grave", sentenció.