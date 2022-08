Viruela del mono: Salinas dijo que llegarán alrededor de 6.000 vacunas sobre principios de noviembre

El ministro de Salud Pública pidió no "estigmatizar" y dijo que las vacunas estarán dirigidas para aquellos que hayan tenido un contacto "muy estrecho" con un caso confirmado.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló de la viruela del mono luego de que se detectara el primer caso en el país el pasado viernes. Contó que en la mañana del lunes se reunió con otros ministros de salud del Mercosur, para delinear los pasos a seguir y tratamientos recomendados.

"Lo primero es dar tranquilidad, esta afección no es como el coronavirus", dijo el secretario de Estado sobre el virus. Argumentó que la enfermedad no es tan grave porque no presenta altos índices de letalidad o mortalidad en comparación con el Covid-19.

Adelantó que el virus no repercutirá en el diario vivir de la sociedad, sobre todo pensando en la posibilidad de viaje o de aislamientos generalizados. Acerca de las vacunas, que llegarán sobre el próximo noviembre, Salinas aseguró que serán alrededor de 6.000 y estarán dirigidas para aquellas personas que hayan tenido un contacto "muy estrecho" con un caso ya confirmado.

Por otra parte, Salinas pidió no "estigmatizar" a algunos grupos sociales como los homosexuales y dijo que una forma de prevenir la enfermedad es "manteniendo una pareja estable y tener cuidado en las relaciones sexuales tanto en el exterior como en Uruguay". "Pero sin estigmatizar", dijo el jerarca.

Sobre el caso positivo que se confirmó la semana pasada, Salinas dijo que se encuentra evolucionando de forma favorable.

El pasado miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a las personas homosexuales que reduzcan el número de parejas sexuales. ¿Por qué? Porque el organismo asegura que este grupo poblacional es de los más afectados por la viruela del mono, una enfermedad que ha ganado terreno en Europa y por la que la OMS emitió la semana pasada su máximo nivel de alerta.

“Para los hombres que tienen sexo con otros hombres, esto también significa, por el momento, reducir el número de parejas sexuales e intercambiar información con cualquier nueva relación para poder contactar con ellas” en caso de aparición de síntomas, para que pueden aislarse, explicó el director general de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.