"Volcar la cancha es algo que la Corte Electoral no hace y no debería hacer", dijo Fernando Pereira sobre papeleta celeste para referéndum

El candidato a la presidencia del FA cuestionó la utilización del color celeste para la papeleta por el No a la derogación de la LUC.

El candidato a la presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira se refirió este miércoles a la decisión de la Corte Electoral de rechazar el recurso presentado por la Comisión Nacional por el Sí a la derogación de 135 artículos de la LUC para que se cambie el color de la papeleta celeste para el No.

"Yo doy vuelta la página pero son cosas que no hay que hacer, no por el resultado electoral. En términos de resultado electoral no lo va a modificar, modifica la convivencia. Son cosas innecesarias", aseguró.

"La paleta de colores es suficientemente importante para no poner el color de todos. Y si iban a poner el color de todos lo lógico hubiese sido sortearlo", consideró Pereira.

El ex presidente del Pit-Cnt indicó que "volcar la cancha es algo que la Corte Electoral no hace y no debería hacer".