"Voto al Partido Nacional, por eso me suspenden": tras decisión de Adeom, Ripoll denunció que la "persiguen políticamente"

Valeria Ripoll aseguró que la “persiguen políticamente”, después de que este jueves Adeom resolviera suspenderle su derecho como afiliado al sindicato. Señaló que la resolución demuestra que el Frente Amplio (FA) “manipula y usa” los sindicatos y movimientos sociales.

Ripoll afirmó que la suspensión que resolvió Adeom no corresponde. "Saben qué pasa: voto al Partido Nacional en las próximas elecciones, por eso me suspenden, porque me persiguen políticamente”, dijo en una actividad del precandidato Álvaro Delgado.

El Ejecutivo de Adeom suspendió los derechos de Ripoll como afiliada. La exsecretaria general del sindicato sostuvo que la decisión estuvo basada en una resolución del año 2019, que ella misma dictó, que suspende los derechos de afiliado a las personas que pasan a ocupar cargos políticos o de particular confianza.

"A mí me aplican esa resolución, según lo que dicen, porque yo me fui en pase en comisión de la Intendencia. Yo no tengo cargo político, yo no tengo cargo de particular confianza", aseveró.

En un comunicado, Adeom informó que Ripoll “no tiene aval” para representar sindicalmente a Adeom ante la Federación Nacional de Municipales y el Pit-Cnt, y que sus dichos o posicionamientos políticos “no nacen” de discusiones dadas en la interna del sindicato. "Con esto en realidad demuestran que lo que yo digo hace muchos años y lo que Graciela (Bianchi) decía hace muchos años", expresó.

"Y nosotros somos las malas, las locas, las traidoras por decir que el Frente Amplio manipula, rompe, usa a los sindicatos, a los movimientos sociales, el feminismo, las causas como las de las personas con discapacidad; todo el movimiento social se lo apropia y lo destruya", apuntó.

"No se puede suspender a alguien o decirle traidor a alguien por pensar distinto y por querer militar donde tiene ganas de militar", cerró.