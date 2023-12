"Voy a agotar todas las posibilidades": Botana aseguró que buscará alternativas para levantar el veto de Casa de Galicia

"Además de estar protegiendo a estos trabajadores estamos protegiendo las finanzas de todo nuestro Estado", justificó el senador blanco.

El senador del Partido Nacional Sergio Botana, que votó para levantar el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley para pagar los adeudos a los extrabajadores de Casa Galicia, dijo que "agotará todas las posibilidades" para revertir la decisión de la Asamblea General de este miércoles. Justificó que "tiene el convencimiento de que de esta manera está protegiendo el interés de todos los uruguayos".

"Además de estar protegiendo a estos trabajadores estamos protegiendo las finanzas de todo nuestro Estado", sostuvo Botana. "Uno tiene que actuar de acuerdo a las convicciones", agregó.

¿Se puede volver a convocar la Asamblea General? "Creo que sí", respondió. "Hago un razonamiento: si en cualquier ley el presidente -no este sino cualquiera- vetara la ley y detrás de ello incluyera un proyecto sustitutivo como vino en este lo que podría pasar es que ese sea un mecanismo para legislar hacia el futuro sin tener mayorías parlamentarias", consideró.

Su par Jorge Gandini entiende que no estuvieron los tres quintos para "ninguna" de las dos opciones, ni la de mantener el veto ni la de levantarlo. Pese a esto, para el legislador nacionalista no se podría volver a convocar a la Asamblea General.

"Creo que ahora después de la primera convocatoria a los 30 días queda vigente (el próximo 6 de enero), esa es mi interpretación", sostuvo. Y Botana le respondió: "Esa es su opinión, contraria a su interpretación de la norma aparentemente". Aunque luego matizó: "O me lo explicará, realmente no me voy a poner a hacer elucubraciones".

Botana aseguró que hará "lo que pueda hacer por supuesto dentro de la ley y en cumplimiento de la Constitución". Subrayó que él no actúa "irresponsablemente ni a la ligera" y que estudiará debidamente este tema con los asesoramientos correspondientes.

"Lo que voy a decir es que voy a agotar todas las posibilidades como corresponde porque uno tiene compromiso con el tema y tiene el convencimiento de que de esta manera está protegiendo el interés de todos los uruguayos", aseveró.

Para el legislador blanco, hay dos que "no salen bien en esta situación". En este sentido, detalló: "Los primeros que no salen bien son los trabajadores que van a tener $170.000 en el bolsillo cuando la ley para todos los trabajadores de todas las empresas privadas y con el fondo que todas las empresas aportan prevén $600.000", enfatizó.

"Imagínense trabajar 30 o 40 años en una empresa e irse con $170.000 y el desempleo", lamentó. "Y lo otro complicado es el riesgo que el Estado asume. Las finanzas del Estado ahora quedan en un riesgo superior a los US$ 40.000.000. Pero además en una cantidad indeterminada y con miles de dolores de cabeza y lo que cuestan los juicios", sentenció.