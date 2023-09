"Voy a demandarlo para que no muera más gente": la historia de un uruguayo operado por Lotocki, el cirujano de Silvina Luna

Al cuarto año de la operación empezaron los problemas para Raphael Dufort: dolores fuertes e inflamación, y ante este escenario, lo llamó al médico, pero nunca lo atendió.

El artista uruguayo Raphael Dufort decidió denunciar al cirujano argentino Aníbal Lotocki, que lo operó en el año 2008, tras la muerte de Silvina Luna. El médico está acusado de causar lesiones y la muerte a varios pacientes; el caso más reciente es el de la modelo y actriz.

Dufort entró en contacto con el profesional para corregirse una mala operación de nariz que le hicieron en Uruguay. El médico argentino le propuso colocar metacrilato y le habló de otras operaciones posibles.

"Lotocki cuando me vio me dijo que había una posibilidad -que era muy complicado lo que me habían hecho-, una sustancia, que se llama metacrilato; que lo que podía hacer era rellenar esta parte y con eso iba a andar bien", recordó el artista uruguayo. "Después él me empezó a hablar, a venderme las demás operaciones, rodas las posibilidades que tenía", relató.

A él lo convenció de ponerse esa sustancia en los brazos y parte del pecho para darle volumen. Le dijo que era "mágico" , que "se reabsorbía" y que iba a estar "bárbaro".

A partir del cuarto año empezaron los problemas: dolores fuertes e inflamación. Ante este escenario, lo llamó a Lotocki, pero nunca lo atendió.

Empezó a tener cálculos en ambos riñones, y lo que le pasó a Silvina Luna y a otros pacientes, le pasó a él; el aumento de la vitamina D que saca calcio de los huesos y los vuelca a la sangre. "Las primeras piedras fueron impresionante, estuve casi un mes internado", sostuvo.

"Ese fue el comienzo de mi pesadilla durante diez años y el año pasado tuve la última operación", lamentó. Dufort es paciente crónico renal. "Tengo que hacer un tratamiento de por vida para tratar de no llegar a una diálisis", explicó.

"¿Qué puede producirme esta situación? Un ACV, un infarto en cualquier momento", respondió.

Hasta ahora Dufort no quiso hacer la denuncia, pero ya son cuatro los pacientes de Lotocki que murieron. Por eso habló con su abogada para hacer la denuncia en Buenos Aires.

"Voy a demandarlo para que no muera más gente. Yo le digo a todos los que tienen el producto -son miles, miles de personas- que se hagan los estudios ya, que agarren a tiempo esta enfermedad crónica", expresó.

Dufort intercambió mensajes con Silvina Luna el día antes de que la modelo, que murió la semana pasada, fuera internada. "Le mandé un WhatsApp diciéndole que la apoyaba a nivel de testigo judicial. Pero que no quería exponer el tema porque realmente es un agobio muy grande para mí", comentó.

La actriz y modelo le insistió que hiciera pública su situación y, tras su muerte, él finalmente decidió cumplir con lo que le pidió. "Él está pagando esto que le ha hecho a tanta gente. Él sabía lo que estaba haciendo, para mí es un psicópata", apuntó.

"Es una persona que siente placer por generar esos cambios estéticos en la persona. Para él es un juego, no le importa lo que está metiendo en el cuerpo a las personas", denunció.

Por eso, reafirmó: "Él va a tener que pagar por todo esto. Yo no quisiera desearle ni el 1% del dolor que nosotros tuvimos en el cuerpo y todo lo que hemos pasado".

"A mí me duele que muchas mujeres que tienen hijos no los van a ver crecer; eso es lo más triste. Todas esas chicas que se han puesto saben que esto es un periodo de 20 años más de vida a partir de la aplicación del producto, depende de cómo vos te muevas", señaló.