"Voy a seguir adelante trabajando muchísimo": Sartori dijo que no definió su precandidatura, pero aseguró que continuará en la política

En la tarde de este jueves el presidente Luis Lacalle Pou recibió al senador del Partido Nacional Juan Sartori. En el encuentro hablaron de posibles inversiones y del escenario político que viene.

El legislador blanco dijo que no definió su precandidatura, pero sí que continuará vinculado a la actividad política. "Me van a preguntar si voy a ser candidato, no es una definición que he tomado todavía", respondió en rueda de prensa.

Sartori dijo que está analizando "cómo canalizar las ideas" y lo que quiere "aportar en estos momentos electorales que se vienen". En este sentido, aclaró que todavía no descartó "ninguna opción".

"Seguro no hay nada, lo que es seguro es que voy a seguir adelante trabajando muchísimo y aportando", recalcó. "Puedo ser candidato, puedo terminar apoyando a alguno de los muy buenos candidatos que tiene el Partido Nacional o tratar de aportar de otra manera en las próximas semanas o meses", indicó.

"Yo todavía pienso que me queda tiempo para tomar una buena decisión", cerró.