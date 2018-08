Walter Alcántara dijo que Wilmar Valdez se llevó 35.000 dólares por la instalación de las luces del estadio Luis Franzini

El empresario aseguró que el expresidente de la AUF hubiera cobrado un millón de dólares si salía la reforma del estadio Centenario.

Alcántara fue entrevistado por el programa “100 % deporte” de radio Sport 890. Allí dijo que no se arrepiente de haber grabado a Wilmar Valdez. Aseguró que le ofreció a Arturo del Campo las grabaciones como resguardo y que el dirigente le pidió que se las mandara. Dice Alcántara que del Campo mintió varias veces y que él le había pedido que no le mostrara los audios a nadie. Alcántara aseguró que no cobró por los audios. Sí ratificó que en ellos se evidencian situaciones de presunta corrupción.

El empresario sostuvo: