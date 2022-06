"Ya tuvimos un episodio lamentable con Argimón, ahora vienen por mí", dijo Bianchi sobre moción del FA para tratar sus "inconductas"

"Veremos cuando se trate el tema si hablo o no. No lo tengo decidido", dijo Bianchi.

La vicepresidenta en funciones, Graciela Bianchi, dijo este jueves que el tratamiento en el plenario del Senado de sus "inconductas" -tal como lo definió el Frente Amplio- no tiene "la menor importancia".

"Ya tuvimos un episodio lamentable con Beatriz Argimón, ahora vienen por mí", lanzó en rueda de prensa, en referencia a las críticas desde la coalición de izquierda tras el encontronazo entre Argimón y Amanda Della Ventura semanas atrás.

Bianchi dijo que aún no tiene definido si hablará en la sesión en que se trate el tema porque no quiere contribuir a que "el Parlamento vuelva a ser un circo". "Realmente no le gusta a la población, no nos pagan un sueldo para eso. No voy a colaborar a que eso se produzca", dijo la nacionalista.

La vicepresidenta en funciones aseguró que "no entra en determinado corral de ramas" dispuesto por el Frente Amplio, dado que "viene" de esa fuerza política (a la que perteneció años atrás) y los conoce "muy bien".

"Veremos cuando se trate el tema si hablo o no. No lo tengo decidido", insistió.

En diciembre de 2021 el FA presentó en la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación de la Cámara Alta una moción para tratar las "inconductas" de la senadora luego de que elevara un pedido de informes acerca de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu), Mabel Mallo, que había tenido una cruce con el presidente Luis Lacalle Pou.

En las últimas horas la bancada frentista retomó el documento presentado y llevó la moción a votación. El resultado en la comisión fue empate cuatro a cuatro, con apoyo a Bianchi del oficialismo. No fue aprobada, pero sí se definió que pasara al plenario del Senado.

El senador frenteamplista Enrique Rubio consideró que Bianchi ha tenido algunos episodios "chocantes", y puso como ejemplo los desencuentros con la legisladora frentista Della Ventura. Además, se refirió al proceder de la senadora en su cuenta de Twitter y calificó que publica mensajes "de todo tipo y especie".

Indicó que muchas de estas publicaciones se refieren a otros mandatarios e incluso hizo referencia a la foto que publicó en la que se ve al recientemente electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al narcotraficante Pablo Escobar. Horas más tardes, diferentes medios pudieron corroborar que la imagen estaba editada y era falsa.

"Lo único que hace es fomentar una brecha que se quiere promover entre el gobierno y la oposición", agregó. En caso de que exista una mayoría especial, la senadora podría ser sancionada por el Senador. Rubio consideró que si pasa lo contrario, es porque "toda la coalición de gobierno avala lo que hace y dice Bianchi".