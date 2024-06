Orsi habló sobre el barrio que eligió para vivir y cómo transita la política su familia; el precandidato ya sufragó

Poco antes de las 11 horas el precandidato llegó a su circuito de votación, ubicado en una UTU de la ciudad de Canelones.

El precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi salió en la mañana de este domingo antes de votar en las internas y habló en la puerta de su casa con la prensa. Orsi contó por qué eligió el barrio donde vive en Salinas, cómo transita la política su familia y qué hizo la noche anterior a las internas.

Sobre cómo viven sus hijos la política dijo que ellos "lo miran y no dicen mucho porque saben que es otra vida, son otros desafíos". "Me respetan mucho, pero siempre asegurándose de que venga medio temprano y que no me olvide de tener un ratito", reconoció.

Orsi vive con su familia en un barrio de Salinas. "Es balneario, pero cada vez más gente viviendo permanente", expresó.

A su vez, el precandidato sostuvo que este sábado de noche hizo de comer. "Por primera vez hice gramajo", afirmó.

Aunque confesó que no le quedó como esperaba. ¿Qué le faltó? "El punto, ya lo vamos a mejorar", respondió.

Poco antes de las 11 horas el precandidato llegó a su circuito de votación, ubicado en una UTU de la ciudad de Canelones. Luego de sufragar, pasadas las 11:15 horas, el precandidato habló con la prensa.