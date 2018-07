Yamandú Orsi se aleja de la precandidatura: “No me siento con fuerza ni creo que sea lo mejor que me pueda pasar en este momento”

El intendente de Canelones dijo que su prioridad sigue estando en el departamento canario.

El intendente de Canelones Yamandú Orsi participó del Congreso de Intendentes donde se trató el plan de refinanciación de deudas de patentes de rodados, que finalizará el 10 de agosto. El también presidente del Sucive canaria se refirió a esto:

“El plan ha funcionado con éxito. Si uno compara con el plan anterior, apenas unos 3.000 se unieron, hoy podemos decir que se han firmado arriba de los 17.500 convenios en todo el país. Calculo que pasaremos los 25.000, que sería una buena cifra, pero el universo es impreciso, porque si bien pueden figurar como 200.000 deudores, muchos de esos autos no están circulando.

Orsi también se refirió a la carrera electoral:

“La realidad ha hecho que se pongan en consideración otros nombres, tal cual preví y dije. Es bueno que haya otros. No voy a distraerme de lo que tengo que hacer en Canelones, que es muchísimo.

Tengo una responsabilidad concreta y, dada la poca visibilidad que tenemos, va a requerir moverse por el país y yo no puedo distraerme en el 2018 ni un minuto de mi trabajo en Canelones.

Está bueno que utilicen nuestros nombres, no me niego a eso y que así siga. Confieso que el sentimiento y la prioridad siguen estando en Canelones.

La danza de nombres hace que empecemos a trabajar en las candidaturas y no me siento con fuerza ni que es lo mejor que me puede pasar en este momento. Hay una responsabilidad gigantesca con lo que hay que hacer en Canelones.

Pueden pasar cosas y no necesariamente lo que uno planifica es lo que termina pasando. Si el congreso de mi fuerza política me propone, ahí cambia la cosa. Lo que pasa es que, para que un congreso lo haga, tienen que empezar a cambiar cosas desde ahora. Por suerte aparecen nuevos nombres con fuerza que me parece necesaria, porque hay que salir a la cancha a todo tambor”.