Yamandú Orsi sobre la estación meteorológica en la rambla de La Floresta: “la verdad es que no me gusta”

El intendente de Canelones dijo que esa estación es muy necesaria pero que estéticamente hay que cambiarla.

Un grupo de vecinos junta firmas para que no se instale la estación de Inumet en la rambla del balneario, el cerco ya fue construido pero aún no se instaló la antena pluviométrica.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo:

Es muy necesaria porque nos permitirá tener datos precisos, pero cuando vi lo que se estaba haciendo, la verdad es que no me gusta. No solo por un tema estético sino que no está acorde con las cosas que tenemos en la rambla.

Estamos conversando con la gente de Inumet para cambiar el cerco que es lo más horrible. Algo que es tan bueno y positivo que se deteriore por una imagen que no es tan buena, es una injusticia.