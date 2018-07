Yamandú Orsi sobre la seguridad: “Salir a corretear al culpable me parece que no ayuda”

El intendente de Canelones dijo que no se quedaría callado en la discusión por seguridad.

Este miércoles, cuando el ministro del Interior, el fiscal de Corte, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y el senador Jorge Larrañaga disertaban en ADM sobre seguridad; el intendente de Canelones Yamandú Orsi tuiteó lo siguiente:

El intendente explicó qué quiso decir:

“No estoy de acuerdo con lo que plantea Larrañaga, se lo he dicho. Por otro lado, tampoco estoy de acuerdo con decir que no pasa nada. Mi mensaje en esa red fue que no nos vamos a callar la boca con estos temas”.