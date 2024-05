"Yo actué mal, pero no me gustó que lo hayan tirado para el tema del racismo porque no tiene nada que ver", dijo Caruso Lombardi

El exentrenador de Miramar Misiones declaró este jueves ante la fiscal Eliana Travers, que investiga un insulto racista del DT a un árbitro la pasada fecha del fútbol uruguayo.

El exentrenador de Miramar Misiones Ricardo Caruso Lombardi declaró este jueves ante la fiscal Eliana Travers, que investiga un insulto racista del DT a un árbitro la pasada fecha del fútbol uruguayo.

Caruso Lombardi dijo que lo ocurrido durante el partido entre Liverpool y El Cebrita fue “algo normal”. “Esto es todo futbolero. Son maneras de hablar de uno. Nadie dice que estuvo bien, uno reconoce que estuvo mal”, aseguró en entrevista con Telemundo.

Admitió que le dio “bronca” cuatro cosas que sucedieron durante el encuentro en cuestión de minutos: los dos goles del Negriazul, la roja de Guzmán Pereira y su expulsión. “No me dio el tiempo a pensar”, agregó.

“El juez (Javier Feres) me reconoció que se había equivocado. Y como yo vi que estaba echándolo mal lo llamé dos veces diciéndole que no había sido foul, no era para que me eche”, consideró.

Aseguró que todos creen que el árbitro lo echó después de que le dijera “negro de mierda”. Sin embargo, enfatizó que Feres tomó la determinación antes de su insulto.

“Lamentablemente fue una falla en mí contestarle así. Por ahí es la manera de hablar de uno, cuando está enojado... pasa un coche y te está por chocar y decís: '¿qué haces boludo de mierda? ' Bueno, me salió eso”.

“Me hago cargo de lo que hago mal, yo actué mal, pero no me gustó que lo hayan tirado para el tema del racismo porque nada que ver. Yo tengo varios chicos de color en el equipo mío y tengo una relación excelente con ellos, y me abrazo y jodemos”, recalcó.

En este sentido, opinó que “no era para que la gente se enoje” por lo que dijo. “No tiene que ver una cosa con otra porque yo hace más de 30 años que dirijo y he dirigido de todos los colores: rubio, morocho, alto, bajo, colorado... Y que te metan eso en la cabeza yo creo que está mal porque están buscando cosas que no corresponden”, sostuvo.