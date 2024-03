"Yo no estoy ni ahí con hacer farándula, lo que menos quiero es plata, quiero que se haga justicia": habló la trabajadora sexual que denunció a Orsi

"No lo denuncié antes por miedo", dijo.

Paula, la trabajadora sexual de 42 años que denunció a Yamandú Orsi por haberla golpeado en 2014 luego de que él contratara sus servicios, habló con Montevideo Portal y afirmó que con su acusación contra el precandidato del Frente Amplio no busca dinero, sino justicia.

"Este tipo me contrató por un servicio, no me pagó porque estaba borracho, y encima me agredió y me arruinó la cara. Yo no estoy ni ahí con hacer farándula, ni popularidad. Lo que menos quiero es eso o sacarle plata a alguien. Yo quiero que se haga justicia. Yo pagué US$ 1.500 mi nariz y este tipo me dio un cabezazo y me la arruinó. Yo tenía que volver a pagar US$ 800 porque (la lesión) no fue culpa del cirujano. En aquel momento le dije que había tenido un accidente en moto; no le dije qué había pasado", dijo en la entrevista publicada en el citado medio.

En su denuncia, Paula afirma que Orsi le dio un cabezazo cuando se negó a pagar por el servicio prestado.

Consultada sobre por qué se presentó en la Policía ahora, a diez años del hecho denunciado, respondió: "En primer lugar porque cuando yo descubrí que era él, me pareció conocida su cara. Yo decía 'esa cara la conozco'. La tercera vez que lo vi, me di cuenta de que era el tipo del Parque Roosevelt. Dije: 'Mirá quién es este hijo de puta, el que me lastimó la nariz'. Después empecé a hablarlo con personas y me contactaron con Romina [Celeste Papasso] y me animé a denunciarlo. Era un tipo que me daba miedo. Hablé con Romina y ella me apoyó, y terminé denunciando".

"No lo denuncié antes por miedo y le decía que capaz ella con eso me podía ayudar. No sé, darme algún consejo", dijo en referencia a la militante blanca Romina Celeste.

Interrogada sobre cómo no había reconocido a Orsi antes, siendo este intendente de Canelones por dos periodos y dirigente del Frente Amplio, respondió: "Yo lo empecé a ver ahora. Hace cuestión de un mes. En la tele sobre todo. A mí me sonaba su cara pero no sabía bien quién era. Me sonaba su cara pero no lo reconocía, hasta que un día me acordé y dije 'mirá, es el del cabezazo'. Ahí fue cuando empezó todo esto de ver si denunciaba o no", dijo.

La mujer presentó la denuncia contra el exintendente de Canelones el miércoles de esta semana. Previo a eso, el supuesto incidente había sido adelantado por la militante nacionalista Romina Celeste, quien afirmó en sus redes sociales que Orsi había agredido a una mujer trans tiempo atrás.

El miércoles, en conferencia de prensa, el precandidato rechazó las acusaciones y dijo que este hecho se enmarcaba en una presunta campaña en su contra. Orsi afirmó no conocer a la denunciante y planteó que ella se había "confundido" al denunciarlo a él.

"Por supuesto no era yo, o peor aún, sería mucho más triste que alguien la estuviera usando", aseveró.