"Yo no me voy a mudar y voy a hacer las denuncias que tenga que hacer", dijo la vecina del barrio La Paloma a la que le tirotearon la casa

“Yo no me voy a mudar, por ellos no me voy a mudar”. Esas fueron las palabras de Nancy, vecina del barrio La Paloma de Montevideo, para referirse a los tiroteos que se registran en la zona donde vive y a su postura ante la escalada de violencia en la zona.

Este jueves tirotearon una casa en el barrio La Paloma en la que viven los padres de un policía; ocurrió a tres cuadras de donde este miércoles asesinaron a un hombre de 47 años. De acuerdo al relato de testigos una moto pasó por el lugar y efectuó al menos 11 disparos contra la casa ubicada en Francisco Javier Siti y Ramón Piedra. Adentro estaban las víctimas: Nancy, de 64 años, y un hombre de 72 años, que viven en el lugar junto a su hija de 23 años y un hombre de 47 años.

Al momento del ataque estaban solamente los padres de la familia y la mujer de 23 años. El hijo de la familia, que es policía, no vive en el lugar, aunque es sabido en el barrio cuál es su profesión.

“Yo sentí una moto que venía, medio paró y sentí una cantidad de tiros que ni pude contar. Me levanté de la cama y vi la cantidad de balas, es un desastre. Nosotros no tenemos nada que ver con los problemas que tengan, porque esto viene armándose hace tiempo, hay tiroteos por todos lados. Hubo un tiroteo grande la otra vez, que juntaron como 28 vainas”, dijo Nancy, y agregó: “Lo que queremos es una solución, no que se llene la calle de policías, ni que vengan y saquen fotos. Queremos una solución”.

“El otro día tuve que meter a una señora con un niño para adentro de casa, porque empezaron a tirar tiros por todos lados y la pobre mujer me pidió auxilio, y yo la metí. Acá es una cosa impresionante”, contó.

Según Nancy, el ataque es una represalia porque ellos denunciaron tiroteos ocurridos en diciembre en la esquina de su casa.

“Yo no me voy a mudar, por ellos no me voy a mudar, voy a seguir acá y voy a hacer todas las denuncias que tenga que hacer”, concluyó.