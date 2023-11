"Yo pensaba que me iba a morir": imputaron a un hombre que abusó sexualmente de su expareja y luego intentó matarla en Colonia

La Fiscalía indicó además que había habido medidas de restricción del imputado hacia la víctima, que vencieron el 18 de setiembre.

Un hombre fue imputado por un delito de tentativa de femicidio y un delito de abuso sexual especialmente agravado contra su expareja en el departamento de Colonia.

Según informó la Fiscalía, todo sucedió el pasado 18 de noviembre, cuando el hombre llegó a la casa de su expareja -donde no se encontraba nadie más- con intenciones de “retomar el vínculo afectivo que los uniera tiempo atrás”.

“Ante la negativa de la víctima, el imputado la sometió y abusó sexualmente de ella”, indica el comunicado de la Fiscalía, e incluye parte del relato de la víctima: “Me empezó a pegar en la cabeza y en la cara, me asfixió como tres o cuatro veces y me pegaba piñazos en la cabeza, la última vez yo ya pensaba que me iba a morir”.

El agresor se detuvo cuando “escuchó cómo un auto estacionaba frente a la casa de la víctima”, y luego se dio a la fuga. Ante eso, la mujer logró hacerse escuchar por una vecina, que fue quien finalmente llamó al 911.

La Fiscalía indicó además que había habido medidas de restricción del imputado hacia la víctima, que vencieron el 18 de setiembre.

Una vez llevado ante la Justicia, se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por 180 días para continuar con la investigación a los efectos de presentar la acusación del caso.