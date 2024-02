Zubía dijo que hay casos en que una niña de 12 años puede estar "contentísima" de "mantener relaciones con un individuo de 26 años"

“Hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento, más allá de que no estaba en edad: no hay violencia, hay engaño”, apuntó el legislador.

El diputado colorado y precandidato presidencial Gustavo Zubía está en el centro de la polémica y el debate en redes tras unas declaraciones que hizo en el marco de una entrevista en el programa Desayunos Informales. Allí señaló que, a su juicio, hay casos en los que “una mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años”.

Zubía fue invitado al programa matinal de Teledoce el pasado martes para hablar de su propuesta de modificar la Ley Integral de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, con el objetivo, dijo, de combatir las posibles denuncias falsas que puedan darse.

En ese marco, el precandidato colorado consideró que “se ha articulado una legislación que se ha ido de rosca”: “Hay que reconocer la situación de prevalencia masculina que históricamente ha habido, pero discutamos en los justos términos, no nos pasemos de rosca. Esta ley se pasa de rosca y desbalanceado el principio de igualdad”, afirmó.

Así, el devenir de la entrevista llevó a hablar de las violaciones y abusos -que podrían motivar denuncias-. Fue así que Zubía apuntó: “En determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones ope legis, una mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años”.

Cuando Zubía habla de violaciones ope legis se refiere a una violación que es tal porque así lo establece una normativa. El Código Penal uruguayo establece que “comete violación el que compele a una persona del mismo o de distinto sexo, con violencia o amenazas, a sufrir la conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse”. “La violencia se presume cuando la conjunción carnal se efectúa: 1. Con persona del mismo o diferente sexo, menor de quince años. No obstante, se admitirá prueba en contrario cuando la víctima tuviere trece años cumplidos y no exista entre ella y el sujeto activo una diferencia de edad mayor de ocho años; 2. Con persona que, por causas congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, se halla, en el momento de la ejecución del acto, privada de discernimiento o voluntad; 3. Con persona arrestada o detenida, siempre que el culpable resulte ser el encargado de su guarda o custodia; 4. Con fraude, sustituyéndose el culpable a otra persona; 5. Mediante abuso de las relaciones domésticas”, indica la normativa.

Con este escenario, Zubía dijo que él “ha visto” situaciones como la de “una mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años”: “Yo he visto situaciones así, de enamoramiento. ¿Hay violación ope legis por edad? Sí. ¿La víctima puede haber estado conforme con esa relación sexual? Sí”, dijo.

Con esto, Zubía agregó : “Hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento, más allá de que no estaba en edad: no hay violencia, hay engaño”.

Estas frases del legislador despertaron polémica en redes sociales, donde muchos lo cuestionaron. Fue ante ello que él se defendió también sus redes.

“Una vez más TERGIVERSAN CON INTENCIONALIDAD MALSANA mis palabras. Referí que en la violacion ope legis, la víctima PUEDE DAR SU CONSENTIMIENTO Y ESTE SER PLENO..pese a ello es VIOLACION, PERO SIN VIOLENCIA FISICA, con prevalecía de la edad. Me asquea la mala fe diaria…”, escribió, y agregó: “En ningún momento dije que no fuera violacion. Es violacion sin utilización de la fuerza física. Amerita sancion penal, pero el victimario no recurrió a fuerza sino que logra un consentimiento que es viciado legalmente, logrado emocionalmente”.

Y este jueves agregó: “A Zubia hay que excomulgado O aplicarle destierro...Juicio politico ya !! LA VERDAD NO INTERESA. Puede haber violacion sin violencia fisica: La ope legis es un caso. No interesa que se les explique, la tergiversación es la consigna. Mala fe, fundamentalismos; esa es la realidad”.