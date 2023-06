Zubía: "Dio la casualidad que antes de tratar el proyecto de resarcimiento a víctimas del terrorismo aparece un cráneo"

El proyecto al que alude el diputado es el de reparación económica a víctimas de la guerrilla.

El diputado colorado Gustavo Zubía se refirió este miércoles en redes sociales al hallazgo de restos óseos humanos en el Batallón Nº14 de Toledo y habló de una supuesta "casualidad".

"Dio la casualidad y solo la casualidad que unas horas antes del tratamiento del proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas del terrorismo aparece un cráneo en una unidad militar", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Lo que es la casualidad...

El martes de esta semana se encontraron restos óseos humanos de una única persona, según explicó la antropóloga Alicia Lusiardo. El hallazgo fue en el Batallón N° 14, en Toledo (Canelones), donde se buscaban restos de desaparecidos.

El proyecto de ley al que alude el diputado colorado es el de reparación económica a víctimas de la guerrilla, que propone pagar hasta US$ 150.000.

En diciembre de 2022 el Senado -con votos de la coalición- había aprobado el proyecto de ley de "reparación económica a víctimas de actos delictivos de bandas con orientación ideológica cometidos entre 1962 y 1976". Sin embargo, dicho texto recibió críticas de distintas organizaciones sociales por "ambigüedades" en su redacción.

El proyecto impulsado por el diputado colorado Ope Pasquet contempla el mismo período que Cabildo Abierto desde el 1º de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1976, pero pone cifras a las reparaciones: "A los causahabientes de quienes perdieron la vida US$ 150.000; a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial para el trabajo o sus causahabientes US$ 100.000; a quien fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o sus causahabientes, US$ 50.000".