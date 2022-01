Zubía no asistió a lanzamiento de campaña por el "No": "A veces el Ejecutivo no tiene el aparatito para escuchar a los socios prendido"

El diputado colorado aseguró que hay “numerosas voces" dentro del Partido Colorado "que no están de acuerdo con el funcionamiento hegemónico del Ejecutivo" en el armado de la campaña.

El diputado colorado Gustavo Zubía no asistió este lunes al lanzamiento de la campaña por el “No” de cara al referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) por discrepancias con la coordinación de la campaña.

“Ha habido una comisión que ha actuado bajo la égida del Poder Ejecutivo más que nada. Las decisiones no fueron, a mi juicio, escuchando a los socios”, cuestionó Zubía en diálogo con Telemundo, en referencia a la comisión instalada en agosto de 2021 y encabezada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que definió, entre otras cosas, la campaña de defensa de la ley.

Zubía también contó que “dentro del Partido Colorado” hay “numerosas voces que tampoco están de acuerdo con el funcionamiento hegemónico del Ejecutivo” en la coordinación.

"La comisión opera más que nada pasando información a los partidos, pero no recibiendo la información necesaria para hacer una campaña coordinada. No están previstos actos con los partidos, no está previsto un organigrama que contemple los actos de los demás partidos, entre otras cosas”, agregó el representante.

Consultado acerca del protagonismo del presidente Luis Lacalle Pou, el legislador dijo que su “importante protagonismo a veces es bueno y a veces malo”.

“Se necesita protagonismo para guiar a un país, pero hay que tener un aparatito para escuchar prendido. A veces el Ejecutivo no tiene el aparatito para escuchar prendido”, declaró, y añadió que ha habido “otros temas” donde tampoco recibió respuestas.

De todas formas, Zubía aclaró que su apoyo a la LUC es “total” y que sigue manteniendo su “respeto” por el presidente y su pertenencia a la coalición.