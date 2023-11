Zubía presentó un proyecto de ley para castigar con prisión a particulares que filtren información de Fiscalía

El legislador argumentó que ya existe una sanción penal para funcionarios públicos, no para particulares, y que el objetivo es equiparar.

El diputado colorado Gustavo Zubía anunció este martes un proyecto de ley para castigar penalmente a particulares que filtren información de Fiscalía. El legislador argumentó que ya existe sanción penal para funcionarios públicos, no para particulares, y que el objetivo "es equiparar".

Teniendo en cuenta esto, Zubía propone que no solamente los funcionarios públicos, sino también los particulares sean castigados con entre tres meses de prisión y tres años de penitenciaría. "Todas las partes van a tener una sanción penal en caso de que pueda establecerse cuál es la responsabilidad", aseveró en conferencia de prensa.

"La propuesta en el día de hoy es agregar un nuevo inciso al artículo 163 del código penal que establece: 'El particular que por cualquier motivo haya tomado conocimiento de las actuaciones de investigación preliminar, llevadas a cabo por el Ministerio Público y la autoridad administrativa, así como de cualquier información que se obtenga en esa etapa y violare el secreto al que está obligado, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaria'", detalló.

Días atrás, el fiscal de Corte, Juan Gómez, informó en el Parlamento que las filtraciones no necesariamente responden a una operativa de funcionarios, fiscales o la Policía, sino que también tienen acceso a la información defensores, denunciantes y víctimas.

Zubía remarcó que el Código Penal ya establece penas para funcionarios fiscales y policiales que filtren información, pero no para particulares. “Hoy, aunque se pueda probar que un abogado, o alguno de los damnificados o denunciantes ha sido quien filtró la información, no tiene responsabilidad penal, entonces no tiene lógica que haya para algunos sí, porque son funcionarios, y para otros no”, consideró.

El legislador consideró que quizás, más adelante, haya que reformar el Código del Proceso Penal para limitar más los accesos a información. "El tema de las filtraciones es mucho más complejo, quizás en algún momento va a haber que pensar en reformar el Código de Proceso Penal en esta facilidad que tiene todo el mundo para hacerse de la información, pero eso lamentablemente es más lejano y más profundo", sostuvo.