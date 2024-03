Zubía propone modificar artículos de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género para "subsanar situación de injusticia y desbalance"

El precandidato colorado criticó la existencia de "un combo de medidas que propician una denuncia falsa" a la que calificó como "un engendro no visible y no apreciable".

El precandidato del Partido Colorado Gustavo Zubía presentó un proyecto de ley para "modificar una serie de artículos" de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. "Si nosotros tenemos una carencia legal para determinadas situaciones de violencia que la ley 19.580 buscó superar no podemos pasarnos de rosca para llegar al otro extremo en un desbalance que se ha producido en el respeto de los derechos humanos, del artículo 8 de la Constitución, que hace referencia al principio de igualdad", justificó este viernes en conferencia de prensa el diputado.

Según Zubía, lo que se busca es "reparar este exceso que lamentablemente ha generado situaciones legales deplorables y sufrimiento de personas indebidas que nuestra historia reciente está propiciando". Para ejemplificar, se refirió al caso de la violación grupal del Cordón, en la que en un principio los acusados fueron enviados a prisión preventiva al Comcar y finalmente la Justicia los sobreseyó.

El representante reconoció que el proyecto podría "ser más ambicioso", pero en un principio "ataca" a cinco artículos "para no complicarla". Y criticó la existencia de "un combo de medidas que propician una denuncia falsa" a la que calificó como "un engendro no visible y no apreciable".

La iniciativa, enfatizó, "busca subsanar una situación de injusticia manifiesta y no es no dar impunidad a la figura del hombre".

Cabildo Abierto ya había presentado a principio de este mes en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que buscaba reformar algunos aspectos de la ley 19.580. En la exposición de motivos, el partido aseguró que se convirtió "en un problema social y de relación" entre los hombres y las mujeres el "submundo de las denuncias falsas".

Zubía fue consultado por la denuncia de una trabajadora sexual al precandidato Yamandú Orsi y cómo este proyecto podría impactar en este caso. "Es inocente hasta que se demuestre lo contrario", sostuvo.

"La que lo denuncia veremos de acuerdo a la modificación o no de esta ley que responsabilidad va a tener", adelantó.

Ojeda y Gurméndez

Los precandidatos colorados Andrés Ojeda y Gabriel Gurméndez acompañaron a Zubía en la presentación de este proyecto. "Veo con muy buenos ojos que se ataque este tema", opinó el primero de ellos.

Para Ojeda, la ley en cuestión es "mala" y "jurídicamente muy poco rigurosa". Por lo tanto, recalcó que "no hay dudas" que "amerita modificaciones" y tiene que ser revisada "en su totalidad".

"El articulo vinculado a la prevalencia de un discurso sobre otro porque sí, a mi juicio merecería ser derogado. Zubía toma el reparo de hacer una modificación que incluso me parece hasta de más cortesía, pero es inconstitucional y merecería ser derogado", expresó.

"A la ley le falta equilibrio, pasamos de un extremo al otro y eso no es sano. Tenemos que seguir reivindicando el camino del medio incluso en temas urticantes como este. Yo saludo que tenga la valentía de enfrentar a veces a esa corrección política que está un poco potente hoy", manifestó Ojeda.

Por su parte, Gurméndez señaló que le pareció importante "tomar conocimiento y escuchar" la propuesta de su par. "Creo que hay un debate y una posición de alguna manera de reabrir la discusión y que tome estado parlamentario, revisar algunos conceptos de esta ley y particularmente tratar de equilibrar dos derechos que son el de la integridad de la víctima sujeta de violencia y el derecho a tener las garantías de vida de igualdad ante la ley", indicó.

Gurméndez consideró "interesante" abrir la discusión. "El proyecto tiene muchas aristas y ya se lo enviamos a un equipo multidisciplinario nuestro para tomar posición", afirmó.