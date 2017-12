Zubía sobre el video en que delincuentes disparan al aire: “Hay una cultura de la impunidad en el accionar de los delincuentes”

El fiscal Gustavo Zubía compartió en su Twitter un video que circulaba en las redes en el que se puede ver a un grupo de delincuentes disparando al aire varias armas de grueso calibre. En esa instancia, el fiscal manifestó su indignación con la “cultura de la impunidad”.

¿Qué quiso decir? ¿Qué cambios propone? ¿Por qué se da esta situación?

El video me llegó por dos vías cuando ya se había transformado en viral: yo lo compartí con un comentario. Yo no actué por fuera de los marcos legales. Pero los comentarios que realicé: me hago cargo de ellos.

Este es un caso altamente lesivo para la convivencia social. Seguramente empezó a circular por las redes por propia voluntad de los autores para generar pánico.

Los delincuentes se están acostumbrando cada vez más a que existan menos sanciones penales y a poder controlar más territorios.

En cuanto tuve conocimiento del video, tomé contacto con la autoridad policial: me dijeron que ya lo estaban indagando.

No soy solamente un fiscal para estar atrás de un escritorio sino también para expresarme sobre los grandes problemas que tenemos, como la delincuencia.

Hay una cultura de la impunidad en el accionar de delincuentes que se acostumbran cada vez más a tener este tipo de conductas a ojos visibles de la población. Las caras de estas personas son reconocibles, pero ellos igual se atreven a difundir el video: no les importa la eventual persecución.

Los delincuentes están acostumbrados a pisar cada vez más fuerte: a eso me refiero con la cultura de la impunidad.

Nuestro sistema punitivo establece 19 beneficios a los efectos de que un delincuente pueda obtener la libertad antes de cumplir la totalidad de su condena.