A 22 días de la desaparición de Micaela, la familia continúa pidiendo colaboración de todos los que puedan saber algo

El padre de la joven dijo esta semana que piensa que podría obtener datos hablando con el imputado.

En la concentración de este miércoles Darío Onrrubio insistió en pedir agilidad a las autoridades que investigan y datos a quienes puedan saber algo que ayude en la búsqueda.

A principios de esta semana Onrrubio aseguró que incluso podría obtener algo si habla con el hombre que está detenido por el caso. “Yo pienso que no hay ninguna persona que tenga una roca en el corazón, capaz que hablando con él se le afloja el corazón y habla”, dijo el padre de Micaela.

Onrrubio dijo que ya ha tenido comunicación con tíos del acusado pero no obtuvo datos.

El psicólogo forense Gustavo Álvarez, entrevistado en radio Carve, dijo que un encuentro del padre con el imputado no daría resultados: “Que se le ablande el corazón es algo poco probable por las características del psicópata, que no tiene capacidad empática. Otra cosa no menos importante: el psicópata goza en el horror y dolor del otro. No son pocas las veces en que un psicópata, en una situación como esta, juega con la víctima o los familiares de la víctima, dando pistas erróneas, o pidiendo cosas a cambio de dar algo”, aseguró el especialista.