El relato de José Luis Domínguez, un hombre que vive con su esposa y sus hijas en el barrio Colón y que este martes por la madrugada se enfrentó a dos delincuentes.

La familia dormía en la casa de la calle Hudson casi Yutí, en Colón. A las 2:00 de la mañana el hombre escuchó ruidos y salió del dormitorio. En la sala encontró a dos adolescentes intentando sacar por la ventana su televisor de 50 pulgadas. Uno se escapó mientras el otro forcejeaba. Finalmente los dos se fueron y tuvieron que dejar el televisor. Llamaron al 911 que demoró una hora en llegar porque habían anotado mal la dirección.

En la casa vive el matrimonio con dos hijas: una de un año y medio y otra de 14 años. Domínguez cree que los ladrones son los mismos que hace tres días le robaron una bordeadora, una motosierra y una hidrolavadora.

Telemundo consultó al Ministerio del Interior que confirmó que hubo un error al tomar la dirección. También se señaló que está mala que Policía Científica no haya concurrido a tomar las huellas digitales. Cuando Telemundo todavía estaba en la casa llamaron por teléfono a Domínguez y le informaron que irían a hacer las pericias.

Eso ocurrió minutos más tarde. La Policía tomó muestras del televisor y también del entorno de la casa. Desde el Ministerio se señaló también que este caso es una demostración de lo importante que es que la población se acostumbre a utilizar la aplicación 911. Con ella se evitan problemas de error en la dirección porque se obtiene la localización por el GPS.

_________

José Luis Domínguez narró lo sucedido a Telemundo:

A eso de las dos de la mañana nos coparon la casa, dos menores entraron y rompieron la ventana. Entraron con la intención de robar el televisor y nos coparon. Nosotros estábamos durmiendo y sentimos ruido. Salí y me trencé con ellos. Mi señora llamó al 911 que demoraba y el móvil apareció una hora después diciendo que era un asalto. Cuando nosotros en el propio momento que estábamos luchando, estábamos hablando con ellos, les dijimos que era un copamiento. Pero en mesa central anotaron mal la dirección y aparecieron a las tres de la mañana.

José Luis Domínguez asegura que pidieron que fuera Policía Técnica, pero que se negaron:

El televisor tenía todas las huellas, dejaron un patrullero hasta las cinco de la mañana. En el interín apareció el móvil de la seccional 21, que fue a donde llamamos pero nos dijeron que no tenía policías ni móviles para mandar. Pedimos que viniera la Técnica pero nos dijeron que no les interesaba venir.

Asegura que el barrio se volvió inseguro y que cuando termina el patrullaje del PADO, siempre sufren algún robo:

Hace tres días me habían robado herramientas, seguramente fueron los mismos. Siento impotencia, llamás a la Policía que en vez de preocuparse y mandar un móvil rápido de la 21 que está a cinco cuadras, pasan mal la dirección. Si nos matan ¿qué hacemos? Si son mayores nos matan, estos eran menores que venían a robar la tele… Si tenían un revólver me mataban, lo que pasa es que en ese momento uno no mide las consecuencias, en ese momento está la familia adentro. La saqué barata, acá hay que poner orden.