Amenazaron de muerte al entrenador de Rampla Juniors previo al clásico de la Villa del Cerro

“Ronco, la próxima (bala) es para vos. Los villeros”, dice el grafiti en el muro del estadio de Rampla Juniors.

“Cuando vine y me lo encontré dije: ‘otra vez la pelota en la casa de Doña María’. No entendía nada. Lo que estamos dentro del fútbol tenemos que seguir normal, jugar un partido que no es una guerra ni una batalla y tratar de que no vuelvan a suceder. Es impresentable”, dijo Luis “Ronco” López, director técnico de Rampla Juniors.

No es la primera vez que el entrenador picapiedra sufre un episodio de este tipo. En mayo del 2017, en el clásico de Tercera División entre Rampla y Cerro, un integrante de la seguridad de Rampla fue baleado en medio de insultos y agresiones de los hinchas de Cerro a López y su ayudante de campo.

Sin embargo, lo de este viernes de noche fue una amenaza. El primero en llegar al estadio fue el utilero del equipo, que también advirtió sobre un robo.

“Rompieron los candados. Faltaba la ropa, faltaban los zapatos, las pelotas… Faltó todo, implementos de práctica, por lo cual no se pudo realizar”, detalló Isabel Peña, presidenta picapiedra.

Los jugadores del plantel también vieron las pintadas cuando llegaron a cumplir con su último entrenamiento previo al clásico del domingo contra Cerro, resolvieron suspender el entrenamiento y se manifestaron conmocionados en un comunicado.

La directiva de Rampla Juniors, exige mayores condiciones de seguridad.

“El partido lo queremos jugar. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Queremos que nos brinden más seguridad porque no sabemos qué puede pasar”, apuntó Peña.