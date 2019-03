Armada Nacional combate pesca ilegal en la zona limítrofe entre aguas uruguayas y brasileñas

Las autoridades brasileñas enviaron un buque patrulla para colaborar en la prevención.

En la zona limítrofe ubicada entre aguas uruguayas y brasileñas, cerca de Chuy, se vive una verdadera cacería de piratas: ¿la razón? La escasez de pescado del lado brasileño.

Por un lado, decenas de barcos brasileños que extienden sus redes en aguas uruguayas, algunas que superan hasta los ocho kilómetros de largo. Por otro lado, aviones y buques de la Armada uruguaya que intentan defender la riqueza de nuestro país con escasos recursos.

A la captura de embarcaciones brasileñas en los últimos días, ahora dos barcos de la Armada, que vigilaban la zona limítrofe entre los dos países, lograron desactivar un cerco de redes que se extendía por varios kilómetros en aguas uruguayas con el fin de sustraer toneladas de pescado.

“Eran 17 buques pesqueros, muy próximos a nuestro límite. Del lado nuestro, había varias redes de pesca de más de 1.000 metros. No tenemos evidencias claras para poder inculparlos, pero las redes no estaban identificadas con el nombre y la matrícula del barco, que es lo usual. Estaban a una distancia que no es la permitida para la pesca artesanal”, apuntaron desde la Armada.

Se incautó además una variedad muy grande de pescado. Las autoridades brasileñas enviaron un buque patrulla para colaborar en la prevención y evitar la pesca ilegal.