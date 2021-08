Artigas: se suicidó el femicida de Yamira Mancuso cuando se vio cercado por la Policía

"Hoy me vi sin miedo y dije: 'hoy no se escapa'", contó la mujer que llamó a la Policía.

El femicida Astrugildo Saldaña se quitó la vida este sábado al verse cercado por la Policía, cuando iba a ser detenido por ser el autor del homicidio de Yamira Mancuso, cometido en el departamento de Artigas.

Mancuso, de 38 años, fue asesinada el 19 de julio en su casa y frente a uno de sus hijos. Saldaña le pegó tres tiros.

El hombre de 49 años estaba prófugo luego del femicidio y en la tarde del sábado una vecina lo vio en la zona del crimen y llamó al 911. La Policía desplegó efectivos y lograron cercarlo, pero antes de detenerlo el hombre se disparó en la cabeza.

La mujer que dio aviso habló con Telemundo y contó que el episodio del 19 de julio no era el primero en que Saldaña atacaba a la mujer.

"Nosotros vimos todos (los episodios) y los niños iban a recurrir a mi casa porque somos amigos. Siempre la ayudamos. Hoy me vi sin miedo y dije: 'hoy no se escapa'. No es la primera vez que lo veía en el campo. Siempre se pasea en el campo por la noche. Hoy recogí mi ropa, lo vi, y mi marido dice: 'es él'", relató.