Asaltaron un local de pagos y una verdulería, incendiaron el auto en el que escaparon y luego se tirotearon con la Policía; fueron detenidos

Cuatro delincuentes fueron detenidos tras asaltar un local de pagos y una verdulería en la zona de la Aguada y tirotearse con la Policía.

Según pudo saber Telemundo, la rapiña sucedió en la mañana de este martes, en un local de pagos y una verdulería linderos, ubicados en Rondeau y Francisco Caraballo.

Tras el asalto, los cuatro delincuentes se llevaron $79.000 y huyeron en un auto. Ese vehículo fue posteriormente abandonado y prendido fuego a pocas cuadras de allí: en Carlos Princivalle y San Juan, en el barrio Bella Vista.

Hasta esa zona llegó la Policía y se enfrentó a los delincuentes. Tras un intercambio de disparos, tres de los asaltantes fueron reducidos y detenidos.

En tanto, un cuarto delincuente, que iba con un chaleco antibalas y un arma, fue perseguido a pie por un policía: ese asaltante resultó herido de bala en una pierna.

Se incautaron tres armas. La Policía y la Fiscalía trabajan en el caso.

"Estamos regalados"

En diálogo con Telemundo, una de las propietarias de la verdulería contó lo sucedido.

“Estacionaron un auto, uno vino con el revolver corriendo. Se metió, había gente que estaba comprando y mi marido. Estaba muy nervioso el muchacho joven, tenía una boina y tapada la boca. ‘¡Dame la plata, dame la plata!’, decía. Y se ve que estaba haciendo tiempo. Le dijimos que recién habíamos arrancado, que se llevara la plata del cajón. Hizo tirar a toda la gente al piso. Yo justaba estaba cruzando la calle y vi todo. Vi que estaban robando y mi mirando me hizo señas de que no cruzara. Entonces el (delincuente) le dijo ‘¿a quién le estás haciendo señas?’. Y amartilló el revolver, pero nada, entonces para mí que no tenía nada o no le salió el tiro, porque gatilló”, dijo.

“Uno creo que quedó en el auto y los otros dos entraron al Redpagos. Fue un momento horrible. Estamos regalados. Pero la Policía y los vecinos se portaron muy bien”, agregó.