Asalto a UTU de Cruz de Carrasco: Heber dijo que "hace seis meses no había ningún incidente" en la zona y anunció cámaras para el centro

El director general de UTU asumió la responsabilidad de que no se haya terminado de colocar la reja perimetral. Se estima que por ese espacio ingresaron los delincuentes.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, volvió este jueves por la tarde a la UTU de la Cruz de Carrasco tras la desocupación que se dispuso sobre los funcionarios que reclamaban más seguridad para el centro, luego del violento asalto de este miércoles. En la mañana había estado allí, pero no lo dejaron ingresar.

"Cuando hay una ocupación hay que hacer un procedimiento burocrático de ir al Ministerio de Trabajo. Acatando la ley, esperamos a que se cumplan los pasos que habilitan el desalojo. Nosotros veníamos a hablar con los docentes", dijo Heber sobre la situación de la mañana.

En relación al asalto del día anterior, dijo que se está investigando y que la Policía "tiene indicios" de quiénes fueron los responsables. "Le tengo mucha fe a la Policía para que podamos encontrar a los autores", señaló.

Consultado sobre los reclamos de padres y funcionarios acerca de los recurrentes robos en las inmediaciones del centro, Heber no coincidió. "El jefe -a su lado estaba el jefe de Policía de Montevideo, Mario D´Elía- me dice que aquí hace seis meses que no había ningún incidente. Es un incidente puntual". A su tiempo, D´Elía sumó: "Como cualquier otra zona de Montevideo, se produce algún hecho de este tipo. (Pero) vinculado a centros de estudiantes no".

Padres entrevistados por Telemundo este miércoles hablaban de inseguridad en la zona: "Pedimos seguridad policial. El año pasado había. Hoy por hoy se fue todo de las manos", lamentó, por ejemplo, Natalie Colman, madre de un alumna.

Heber, junto al director general de UTU, Juan Pereyra, anunció que se instalarán cámaras de videovigilancia en las afueras y dentro del centro educativo. Además, se pasará a la mañana el servicio de 222 que actualmente trabaja en la noche y madrugada.

También se pondrán cámaras de seguridad en la esquina de Emilio Ravignani y Núñez de Arce, donde se han registrado robos dentro de los autos de docentes y funcionarios, y se dispondrá patrullaje en la tarde y noche.

Sobre la cerca perimetral que no se terminó de instalar, Pereyra asumió la responsabilidad y anunció que se colocará la semana que viene. "La reja se colocó el año pasado. Se invirtió $2 millones. Por temas burocráticos que me molestaron bastante faltó colocar uno o dos metros porque se iba a colocar un baño y hubo descoordinación. Es mi responsabilidad que eso no se haya hecho y voy a tomar las medidas hacia abajo", declaró.