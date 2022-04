Asesinato en Colonia: mujer jubilada reconoció haber tirado del balcón de un cuarto piso a su esposo

En primera instancia la mujer dijo que el hombre se había caído del balcón, pero luego reconoció que lo golpeó con un martillo y lo tiró.

Una mujer de edad avanzada reconoció este lunes haber asesinado a su esposo, con quien convivía en un edificio para jubilados del BPS en Colonia del Sacramento, según informó el medio local Colonia Ya y confirmó Telemundo con el jefe de Policía departamental, Jhonny Diego.

La Policía llegó al lugar el lunes por la tarde alertada por una vecina de la planta baja del edificio que aseguraba haber visto a una persona tirada en el patio sin signos vitales. Cuando llegaron los efectivos constataron la situación tal como había sido descrita y fueron notificados que el hombre vivía en el cuarto piso junto a su pareja.

Ya en el apartamento, la señora los atendió y les relató que ambos estaban durmiendo y que él se levantó para ir al baño y no volvió. “Sin embargo, los efectivos notaron que había un goteo de sangre rumbo al balcón y luego de las pericias de la Policía Técnica la declaración de la jubilada de que el hombre se había caído no cerraba”, indicó Diego.

Finalmente, la mujer reconoció que lo había golpeado con un martillo y lo había tirado por el balcón. “Dijo que estaba cansada de la violencia doméstica que él ejercía”, relató Diego.

El jefe de Policía indicó que no había denuncias de violencia doméstica en la pareja y que en la revisión médica de orden que se le hace a los detenidos no se le encontró ninguna lesión, pero aclaró que no se puede descartar que estos hechos pudieran ocurrir tiempo atrás

La mujer quedó detenida y a disposición de Fiscalía, donde declarará este martes. Entre otras actuaciones, se dispuso una pericia psiquiátrica para determinar si es imputable.