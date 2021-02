Bomberos rescató a un hombre que fue arrastrado por la corriente al intentar cruzar un puente inundado en San Carlos

El mismo hombre había sido rescatado en 2019 en una situación similar, y en aquella ocasión debió resistir 14 horas trepado a la copa de un árbol.

La situación ocurrió en momentos en que un hombre transitaba a pie por Camino Urquiza, en dirección a San Carlos. Según testigos, el hombre intentó pasar por un puente donde ya el agua cruzaba por encima del mismo.

Todo iba bien hasta que en determinado momento la fuerte corriente comenzó a arrastrarlo hacia una zona más profunda. Fue ahí cuando el hombre, al ver que la fuerza del agua lo arrastraba, decidió aferrarse a una columna del alambrado y gritar, pidiendo ayuda.

La ayuda llegó minutos más tarde porque unos niños que jugaban en la zona lo escucharon y le avisaron a sus padres. Al arribo de Bomberos, tuvieron que colocar varias cuadras, primero para dar seguridad a los rescatistas y luego a la propia víctima.

"Fue un trabajo muy difícil, requirió de mucho esfuerzo físico. Más que nada también de saber técnicas de natación y de nudos que son esenciales para poder trabajar a la hora de manipular una soga"

"Por no dar la vuelta... iba caminando. Me llevó el agua, me llevó la correntada", dijo el rescatado.

El hombre fue identificado como José Guadalupe, de 65 años. El hombre presentó síntomas de principio de hipotermia y fue atendido en el lugar por una emergencia. El mismo fue rescatado en una situación similar en 2019, en el mismo lugar. En aquella oportunidad aguantó en la copa de un árbol durante 14 horas.