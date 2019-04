Bonomi y Leal asistieron al Parlamento para exponer sobre las cifras de delitos 2018

Fueron convocados por el senador nacionalista Javier García, quien sostuvo que "viven en un mundo paralelo".

El ministro del Interior Eduardo Bonomi y el asesor Gustavo Leal asistieron al Parlamento para exponer ante la Comisión de Seguridad de Senadores. Fueron convocados por el blanco Javier García, quien dijo estar preocupado por las cifras de delitos de 2018, las cuales fueron récord.

Bonomi habló con la prensa tras exponer:

Pensamos que están dando algunos resultados que no queremos adelantar, pero ha habido bajas importantes en homicidios, no tan importantes en hurtos y no ha habido baja en rapiñas, aunque sí bajó la curva de crecimiento.

Los legisladores pidieron cambios en la ley de Legítima Defensa para darle más herramientas a la Policía, pero el ministro discrepa y dice que el respaldo se dio en mejoras salariales, armamento, vehículos y comunicaciones.

La Policía no tiene las manos atadas. En dos meses y poco, la Policía abatió a once delincuentes. No tuvo problema. Tiene las manos atadas cuando el sueldo no le alcanza o cuando no tenía buen armamento o automóviles suficientes.