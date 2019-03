“Buscar una falla en el sistema judicial no es un buen enfoque del problema”, dijo la jueza de Artigas que actuó en el caso de la mujer policía

La magistrada consideró que el sistema judicial no es "un agente todopoderoso".

Según la jueza, todas las medidas que la ley proporciona para prevenir la violencia fueron adoptadas en tiempo y forma. Sin embargo, reconoció que hay casos donde es difícil que sean eficientes.

“Con medidas o sin medidas o de la forma que sea, pienso que la persona que tiene esa determinación tan complicada como lo que la resolución de este caso, que terminó con la vida de los dos, la persona, le podes poner una valla, que evidentemente va a consumar eso que lo tiene predeterminado y no es una violencia común y corriente”, dijo la jueza de Artigas, Paula March.

A mediados de enero, la Justicia dispuso la prohibición de acercamiento a la expareja de Rosana Batista. También ordenó a la Policía Comunitaria que informara sobre el cumplimiento. Sin embargo, la jueza aseguró que no tienen un informe sobre eso:

“Evidentemente estaban dadas las condiciones para que esto escapara de la posibilidad de evitarlo por parte nuestra como agente social. La Justicia como podría ser la educación o cualquier otro agente de la sociedad. Las medidas fueron tomadas todas, en muchísimas oportunidades dan excelentísimos resultados y el tiempo no dio. Se desencadenó todo desde la denuncia en adelante con una rapidez.

Hay enfermos de cáncer que con una quimio no se pueden salvar. Los sistemas están creados para paliar una situación que se gesta en la raíz de la sociedad. No es el sistema judicial el agente todopoderoso. Nos manejamos con las leyes del Poder Legislativo. Buscar la falla en el sistema judicial en sí, no creo que sea un buen enfoque del problema. El problema es gravísimo a nivel social”.