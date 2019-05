Caso Lola Chomnalez: piden procesar a sospechoso como coautor a más de cuatro años del crimen

Se trata de la novedad más importante desde que la adolescente argentina de 15 años fue asesinada en diciembre del 2014.

“El Cachila”, un hombre de 33 años que llegó a Rocha hoy desde Rivera, finalmente tiene sobre la mesa un pedido de procesamiento como coautor del crimen de Lola Chomnalez.

El fiscal pidió un receso para preparar el pedido de procesamiento y se lo entregó a la jueza.

Los investigadores creen estar cerca de finalmente descubrir quién fue el homicida de la adolescente. El fiscal cree que el hombre detenido estaba presente cuando mataron a Lola.

El fiscal del caso, Jorge Vaz, explicó en Telemundo los detalles que llevaron a hacer el pedido de procesamiento sobre el hombre de 33 años:

“Tomamos declaración a un testigo y a una persona como indagada y ahora solicitamos el procesamiento con prisión del indagado. La jueza mañana, luego de escuchar a la defensa, decidirá qué dispone respecto a la solicitud. Al pedido de procesamiento se llega por lo que surge del expediente y también la audiencia de hoy fue supervisada por una perito semióloga, que analizó los gestos de la persona. Eso también fue determinante para nosotros solicitar el procesamiento de esta persona. Es un hombre de 33 años que ya fue investigado en la causa. La semióloga nos dio la conclusión preliminar y ella misma determinó que cuando se le preguntó sobre el homicidio de Lola, él mentía. Usaba gestos restrictivos, tenía situaciones de estrés y preocupación, no por la situación del interrogatorio sino por lo vivido. La Fiscalía no tiene la menor duda de que él estuvo cuando mataron a Lola Chomnalez. Yo no tengo elementos para atribuirle el homicidio, pero sí que él estuvo ahí”.