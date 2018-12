Con mucha violencia delincuentes redujeron y asaltaron a 30 personas en una casa de remates en San José

Otros dos asaltos fueron cometidos el mismo día. La Policía cree que se trata de una misma banda delictiva.

Otras tres rapiñas ocurrieron en las últimas horas en la ciudad de San José. Uno de los comercios atracados fue un local de remates ubicado en Lavalleja, entre Batlle Berres y Ansina, al este de la ciudad.

Poco antes de las 22:00 los sujetos armados ingresaron y redujeron y amenazaron a unas treinta personas que estaban en las instalaciones. Actuaron con violencia, lo que llevó a que se vivieran momentos de tensión.

“Pasaron los minutos y esto siguió pasando y la gente estaba atemorizada y lloraba. No sé a dónde vamos a ir, no sé si es la Justicia o es la Policía, pero el sistema no funciona. Hoy los derechos de las personas están vulnerados desde todo punto de vista”, explicó el rematador Daniel Blanco.

El atraco duró al menos 5 minutos hasta que los delincuentes huyeron con el dinero de la caja y de los clientes.

A este hecho se suman otras dos rapiñas. Sobre las 13:30 del viernes, los delincuentes llegaron a una pollería mientras se descargaba mercadería. Dos trabajadores y un niño de ocho años fueron obligados a ingresar al local. Los delincuentes entraron con sus rostros cubiertos, con cascos y se llevaron el dinero de los repartidores y de la caja del comercio.

A las 2:00 de la madrugada un sujeto armado y con el rostro cubierto irrumpió en un restaurante que está al sur de la ciudad. Exigió la entrega de la recaudación y huyó en moto con otro delincuente que lo esperaba afuera.