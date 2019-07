Continúa la búsqueda del cuerpo de Amparo Fernández en Florida

La zona de búsqueda se amplió y ya no se busca solamente en el río, sino también en la zona del casco de la estancia donde el sospechoso de haberla asesinado trabajaba.

El equipo de buzos de la Armada continúa exhaustivamente en el Río Yí en busca del cuerpo de Amparo Fernández o de algún indicio que permita dar con él. El hombre que fue imputado por homicidio especialmente agravado por homicidio y está preso aseguró que arrojó el cuerpo de la mujer al Río, pero dijo que su muerte fue accidental. Sin embargo, la Fiscalía encontró suficientes indicios para imputarlo y darle 180 días de prisión preventiva. Encontrar el cuerpo es importante para realizar la autopsia y tener argumentos sólidos para establecer que él fue quien la asesinó.

La Policía explicó a Telemundo que la investigación es más compleja de lo que parece porque llegado este punto, no se pueden hacer más indagatorias. Además el hombre que está detenido, aconsejado por las abogadas defensoras, decidió no dar más declaraciones. Por lo tanto, la búsqueda es a ciegas. Es por esto que decidieron ampliar el rango de búsqueda y además iniciarla en otras zonas. Recordemos que se está buscando en el Río Yí porque fue el hombre que dijo que tiró su cuerpo ahí, pero dado que se contradijo y cambió su versión de los hechos tres veces, no hay seguridad de que eso sea cierto.