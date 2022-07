Delincuente que ingresó a la casa de Lanata en Maldonado pretendía que le pusieran una tobillera, se le negó y él se fugó

Ahora, sobre él pesa una orden de detención, y también para los otros dos delincuentes involucrados en el caso

El domingo 17 de julio tres delincuentes ingresaron a la casa que el periodista argentino Jorge Lanata tiene en el balneario José Ignacio de Maldonado con la intención de robar. Según relató el propio periodista -que no estaba en la vivienda- y confirmaron a Telemundo desde la Jefatura de Policía de Maldonado, las personas entraron por la ventana de la cocina después de cortar el circuito de cámaras de seguridad y, si bien "revolvieron todo", no se terminaron llevando objetos de valor.

Horas después del fallido robo, la Policía logró detener a uno de los presuntos autores del hecho. Puesto a disposición de la fiscal adscripta de San Carlos Gabriela Carrancio, el presunto ladrón recobró la libertad y fue citado a declarar este martes.

Sin embargo, según pudo saber Telemundo, a la audiencia de negociación con la fiscal se presentó solamente el abogado del delincuente, que cuenta con antecedentes penales por hurtos anteriores.

En su comparecencia, la propuesta inicial de la fiscal fue un año de prisión, teniendo en cuenta que el delincuente cuenta con antecedentes. El abogado pidió una reducción de la pena, y propuso que su cliente aceptase lo sucedido. La fiscal aceptó bajar la pena a 6 meses de prisión, pero el abogado contestó que su cliente pretendía llegar a un acuerdo por el que únicamente se le colocase una tobillera electrónica.

La fiscal se negó a ese pedido, y propuso que el hombre se entregase, para posteriormente ser formalizado por intento de hurto, con seis meses de prisión.

Frente a esa situación, el abogado respondió que se lo iba a comunicar a su cliente; al salir de la sede judicial, habló con él. Molesto con la situación, el hombre dijo que ese trato no era el que él esperaba, y se fue.

Ahora, sobre él pesa una orden de detención, y también para los otros dos delincuentes involucrados en el caso que, según pudo saber Telemundo, están plenamente identificados.

¿Por qué había quedado en libertad?

A principios de semana, ante el cese de la detención del detenido, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, criticó el accionar de la Justicia: "Se resolvió bien en primera instancia: un ladrón conocido, con antecedentes, entra a robar y es detenido. Pero después va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente en 48 horas. No va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar".

El nacionalista hizo un "llamado" a Fiscalía a "coordinar mejor estas acciones" que "perjudican" la "imagen del país". "Sabemos que vino a robar, fue agarrado por la Policía y soltaron enseguida. No puede ser", insistió.

Luego de que se hicieran públicas las críticas del jefe comunal, el vocero de Fiscalía, Javier Benech, brindó una aclaración del hecho, en la que remarcó que el presunto ladrón "no fue detenido en flagrancia, sino cuatro horas después".

"Es un tema técnico. Para que una persona sea detenida tiene que haber orden del juez o in fraganti delito. Como no hubo detención en flagrancia está citado a declarar", indicó, y añadió que el hombre está "completamente identificado", que "se sabe dónde vive" y que en caso que no se presente el martes -tal como especuló Antía-, "se liberará la orden de detención correspondiente".