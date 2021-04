Delincuentes asaltaron a un comercio en el barrio Paso de la Arena e hirieron al dueño

Los asaltantes se llevaron el dinero de la caja y dispararon para cubrir su huida. Hay dos personas detenidas.

Sobre las 16:00 de este domingo tres delincuentes llegaron al comercio ubicado sobre la calle Jose Llumpes, en el barrio Pasó de la Arena.

Los asaltantes armados reclamaron la recaudación, revolvieron el local, tomaron la caja registradora y luego dispararon contra el comerciante.

La bala le rozó en la espalda, causándole una herida superficial.

"Yo estaba ahí, me apuntó con el arma, me dijo que le dijera donde estaba la plata, tiró un tiro. Me dijo que le diga dónde estaba la plata, que me iban a matar. Les dije que estaba en la caja registradora, la arrancaron, se llevaron los dos celulares y salieron en la moto", relató el comerciante.

Este lunes personal de Delitos Complejos logró detener a dos delincuentes que son sospechosos de cometer esta y otras rapiñas, algunas de ellas contra repartidores de la zona.

Sobre las nueve de la mañana los efectivos estaban montando guardia cuando vieron a dos personas en actitud sospechosa en una moto, a la altura de Ruta 5 en el ingreso a la Avda. Millán.

La Policía les dio la voz de alto pero los delincuentes no detuvieron su marcha. Por el contrario, sacaron un arma y amenazaron a los policías, dando inicio a una persecución con intercambio de disparos que duró apenas 300 metros.

Una de balas de los delincuentes atravesó el vidrio del móvil policial y pasó cerca de uno de los efectivos, que estaba sentado en el asiento trasero.

En pleno tiroteo lograron herir en la pierna al delincuente que estaba disparando, un hombre mayor de edad sin antecedentes penales. Allí un menor de edad que era quien conducía la moto perdió el control del vehículo y cayó al piso.

Ambos fueron detenidos y se espera que comparezcan ante la justicia en las próximas horas.