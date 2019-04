Delincuentes chocaron una camioneta contra una estación de servicio en un intento de robo

Seis ladrones armados quisieron llevarse una buzonera. Se fueron con las manos vacías.

Ocurrió en esta estación de servicio ubicada a la altura del kilómetro 45 de Ruta Interbalnearia. Hasta ahí llegaron seis delincuentes en dos vehículos robados. Cuatro se desplazaban en un Nissan Sentra, que paró como para echar combustible en uno de los surtidores.

De ese auto descendieron tres individuos con armas largas, que encañonaron al pistero y único empleado de la estación a esa hora. Los otros dos se trasladaban en una camioneta Mahindra pick up. Apagaron las luces del vehículo, y como muestran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, tomaron carrera y arremetieron contra el local con la intención de arrancar la buzonera que está dispuesta en el lugar.

“No es un cajero, es una buzonera que no se puede abrir. Solo la abre Prosegur, no hay llave ni nada acá. Pesa más de 200 kg. La arrancaron con la camioneta y quedó abajo de la camioneta. Por eso la camioneta quedó incrustada dentro del local. No se la pudieron llevar”, contó a Telemundo Jorge Felipe, dueño de la estación.

Al ver que la camioneta quedó arriba de la buzonera la intentaron sacar de cualquier manera, incluso utilizando el otro vehículo. Finalmente con gran violencia le pidieron al pistero que les echara combustible en el automóvil y los seis se fueron sin poder robar nada.

“No dejamos dinero, como se trabaja con tarjetas no tenemos dinero. No se llevaron nada. Pidieron que les cargaran el tanque, pero con los nervios el pistero no se lo pudo cargar”, relató Felipe.

El vehículo en el que se escaparon fue encontrado incendiado horas después por la Policía. De los delincuentes no se sabe nada.