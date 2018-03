Delincuentes con máscaras, armados y con un marrón intentaron asaltar un local de cobranza

La Policía busca a cuatro delincuentes que intentaron asaltar un local de RedPagos ubicado Coronel Raíz y Casavalle, en el barrio Peñarol. Llegaron en un vehículo blanco que estaba requerido por una rapiña. Dos de ellos ingresaron al local. Llevaban máscaras y estaban armados con un subfusil, una pistola Glock y un marrón. Obligaron a tirarse al piso a la única clienta que estaba dentro del local en el momento del asalto.

Con el marrón intentaron romper la puerta de seguridad. Al no poder derribarla se fueron sin poder llevarse dinero. Según informaron fuentes policiales, el mismo local de cobranza fue asaltado en varias oportunidades. Uno de los robos fue realizado por la banda del Pato Feo.

El vehículo en el que se fugaron los delincuentes estaba requerido desde el sábado, cuando había sido hurtado sobre el mediodía. El dueño del auto contó cómo fue el hecho: “Yo estaba en el taller de un amigo, que lo iba a lavar. Aparecieron dos sujetos con armas de fuego, me apuntaron, me tiraron al piso y me sacaron la llave. Hoy me enteré que rapiñaron con él un RedPagos. Está chocado, tiene el paragolpe atado con alambre y está incendiado adentro”.