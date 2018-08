Delincuentes coparon una vivienda en Malvín: entraron mientras los dueños dormían y se llevaron dos autos

Un vecino de la zona aseguró que también intentaron ingresar a su vivienda.

Delincuentes coparon una vivienda ubicada en Alejandro Gallinal casi avenida Italia. Sorprendieron a los dos moradores de la vivienda en la madrugada de este lunes.

“Es como vivir una violación”, expresó el dueño de la vivienda. “Yo me había levantado para ir al baño, aproximadamente a las 6, y sentí un griterío muy fuerte de hombres. Salgo del dormitorio y me encuentro con un tipo con un arma apuntando a mi esposa y me apuntó a mí”.

“Uno de ellos le gritó: matalo, matalo, tirale, o algo así”.

El hombre afirma que estuvieron uno 25 minutos en total.

“La Policía nos atendió muy bien, nos apañó”.

Una vez que bajaron al garage, los dueños de la propiedad se encontraron con que faltaban sus dos autos. Uno de los vehículos apareció incendiado.

“Uno hace todo lo posible para que no se produzca ese clic en el delincuente y que no levante el arma y dispare”.

Un vecino de la zona aseguró que también intentaron ingresar a su vivienda.

“Voy a tener que irme porque somos dos personas en una casa grande”.

Además de los autos, los delincuentes se llevaron dos computadoras, 1.500 pesos y la cartera de la mujer con documentos.