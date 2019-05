Delincuentes coparon una vivienda en Nuevo París: apuntaron a un bebé de cuatro meses a la cabeza

Según dijeron a los propietarios, el robo estaba vendido. Se llevaron más de 250 mil pesos.

Se trata de la casa de la propietaria de una barraca de la zona. La casa está ubicada en Nuevo París norte.

La dueña relató que estaba llegando en el camión junto con su esposo. Lo estacionaron y en ese momento entró un auto y se bajaron cuatro personas armadas.

La propietaria de la vivienda contó los detalles de lo que sucedió:

“Mi hijo venía del fondo. Lo tiraron al piso y le pusieron un revólver en la cabeza, a mí esposo también. A mí me hicieron tirarme al piso y me apuntaron. Nos pidieron dinero, les di el de la recaudación diaria, pero me dijeron que no querían ese dinero, que ellos sabían que había más. Nos dijeron que estábamos vendidos. Entramos para casa, donde había más dinero. Estaba mi hija con su bebé de cuatro meses, al cual apuntaron. Me amenazaron con que si yo no les daba el dinero, nos mataban. El gurí no debía pasar de 20 años. Se llevaron más de 250 mil pesos y la recaudación del día. Todavía estoy nerviosa, no es fácil ver que apuntan a toda tu familia y amenazan con matarlos “.