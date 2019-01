Delincuentes coparon una vivienda en Progreso: “Quedate quieta porque te metemos un caño”

Eloísa Alfonso, narró cómo vivió el asalto en su vivienda.

El copamiento ocurrió en una vivienda en Progreso, sobre las 21:30 de este lunes, cuando tres delincuentes armados con pasamontañas y guantes ingresaron. Tomaron por sorpresa a la dueña de casa, que estaba en el comedor de la vivienda. Así narró lo sucedido:

Me sorprendió alguien: me tapó la boca, me tiró del pelo y vi que era un enmascarado. Me soltó el pelo, me puso un revólver en el cuello y me dijo: ‘dame la plata’. Le dije que no había plata, que estaba en el comercio.

Agarraron un portafolio, lo vaciaron y no encontraron nada.

Nos llevaron al cuarto, les abrí los placares y les dije que no había nada. Mis vecinos oyeron los gritos y empezaron a gritar que me estaban robando. El que estaba en el auto afuera empezó a tocar la bocina.

Ellos se van y me dijeron: ‘quedate quieta porque te metemos un caño’.