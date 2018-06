Delincuentes hirieron de bala a un almacenero durante una rapiña en Las Piedras: “La sacamos barata”

Omar Bentancor recibió un culatazo en la cabeza y un disparo en el brazo, y le robaron $4.000.

Un comerciante en el barrio La Pilarica, de la ciudad de Las Piedras, fue baleado durante una rapiña a su comercio. La víctima narró lo sucedido a Telemundo:

“La sacamos barata. La situación fue así: entró un muchacho corriendo con un arma pidiendo plata. Le di la plata, me pedía más y le dije que no tenía. Me pegó con la punta del revólver, le tiré con un manojo de bolsas del mostrador y le apuntó a un cliente. Manoteé otro manojo, no alcancé a tirárselo y me dio un balazo. Se llevaron unos $4.000 en efectivo.

La Policía estuvo muy bien, a los tres o cuatro minutos de que mi yerno llamó, vinieron y me llevaron urgente a Salud Pública, con una buena atención”.